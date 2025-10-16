Конгрессвумен США получила от посла РФ архивы по делу Кеннеди

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна опубликовала архивные документы по делу об убийстве президента Джона Кеннеди, которые ей передал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом сообщает ТАСС.

На своей странице в социальной сети X законодательница разместила ссылку на сборник документов «Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения», который готовится к публикации в московском издательстве «Историческая литература».

Встреча Луны с Дарчиевым состоялась 14 октября в резиденции посла. Как уточнило российское посольство, переданные материалы основаны на рассекреченных советских документах и будут официально опубликованы в России в ноябре.

Как сообщили в Росархиве, документы были подготовлены в рамках проекта по изданию материалов периода холодной войны. Руководитель ведомства Андрей Артизов подтвердил, что сборник с архивными материалами скоро выйдет в свет.

О том, что Россия передаст США документы по делу об убийстве Кеннеди, Луна сообщила 15 октября.

Ранее была названа цель контактов конгрессвумен Луны с представителями РФ.