Отсутствие желания украинских журналистов ехать внутрь котла в Красноармейске (украинское название — Покровск), говорит о бедственном положении Вооруженных сил этой страны в городе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о журналистах Украины, желающих проехать в Красноармейск.

«Об украинских журналистах, которые изъявили желание проехать, ничего не известно. Киевский режим предложение отверг. Что скрывают в Киеве? Скрывают бедственное положение войск», — сказал Песков.

До этого президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале заявил, что Россия не против пустить украинские и зарубежные СМИ в район под Покровском и Купянском, где были заблокированы украинские силы. После представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X заявил, что журналистов и СМИ, которые посетят эти города со стороны российских позиций будут ждать последствия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде признали, что украинские войска теряют Красноармейск и Димитров.