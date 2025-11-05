На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил, почему Кремль скрыл имена создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Песков: Путин неоднократно отмечал госнаградами создателей новых вооружений в РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и ранее отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений в РФ, однако их имена не разглашали «по понятным причинам». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя на брифинге награждение создателей «Буревестника» и «Посейдона» в Кремле 4 ноября.

Журналисты во время общения с представителем Кремля обратили внимание на то, что со времен физика, создателя отечественной атомной промышленности Игоря Курчатова руководители государства никогда не обнародовали подвиги тех, кто «ковал ядерный щит страны». Песков подтвердил, что эти данные, в том числе и имена ученых, не разглашали, поскольку это закрытая информация и закрытые указы.

«Это не вновь созданный прецедент. Президент неоднократно ранее отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений», — сказал Песков.

Он добавил, что создание новейшего оружия является критически важным событием для обеспечения обороны и безопасности России.

4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин в Кремле наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдона». Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого «мощного, эффективного, уникального оружия». По его словам, результат, которого добились специалисты, имеет историческое значение для России, для обеспечения безопасности и стратегического паритета нашей страны на десятилетия вперед.

Ранее в России рассказали о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона».

