Путин назвал Тверскую область важным и непростым регионом

Путин: Тверская область — один из важных, непростых регионов
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Тверскую область важным и непростым регионом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это один из заметных, очень важных регионов. Один из центральных регионов. Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания, решения. Это, что называется, самый центр русской земли», — сказал российский лидер в ходе встречи с врио губернатора Виталием Королевым.

В среду, 5 ноября президент назначил замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева на новую должность, подписав соответствующий указ.

Королев, в свою очередь, поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Главным приоритетом в своей новой работе он назвал повышение качества жизни людей.

Королев является выпускником четвертого потока так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин рассказал о предках из Тверской области.

