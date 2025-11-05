На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае рассказали, как Путин удивил мир ответом на санкции США

Sohu: реакция Путина на санкции США оставила Запад в изумлении
Михаил Терещенко/РИА Новости

Ответ президента России Владимира Путина на отмену саммита в Будапеште и на санкции США, введенные американским лидером Дональдом Трампом, произвел впечатление в мире, а также показал умение сочетать силу и гибкость. Такую оценку дает китайское издание Sohu.

Как отмечается в материале, на фоне очередных рестрикций и отмены встречи в Будапеште президент России сделал несколько шагов, которые привлекли внимание общественности и экспертов со всего мира, оставив их «в изумлении».

По оценке журналистов, Россия показала, что умеет сочетать силу и гибкость. Сразу после объявления санкций Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон». Чуть позже глава государства поручил создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ.

Это демонстрирует стратегический подход России, говорится в тексте. Москва предложила гуманитарный вариант, одновременно продемонстрировав мощное оружие, которое влияет на мировой баланс.

Такое развитие событий застало страны Запада врасплох, пишет Sohu. Россия показала, что инициатива находится на ее стороне, и чем Запад будет дольше это отрицать, тем сложнее ему будет справиться с последствиями, говорится в тексте.

До этого Владимир Путин заявил, что разработка «Посейдона» и «Буревестника» обеспечит стратегический паритет на десятилетия вперед.

Ранее в России рассказали о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона».

