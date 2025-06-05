Айзекман высказался о снятии своей кандидатуры на пост главы NASA

Бизнесмен Айзекман рассказал, почему его сняли с кандидатуры на пост главы NASA

Американский предприниматель Джаред Айзекман объяснил решение президента США Дональда Трампа снять его кандидатуру на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщает SpaceNews.

В своем подкасте на YouTube бизнесмен предположил, что у некоторых людей были свои корыстные побуждения, а он оказался хорошей и заметной целью. По словам Айзекмана, о снятии его с кандидатуры Белый дом сообщил ему 30 мая — за день до официального оглашения этой информации Трампом. Произошедшее предприниматель назвал «настоящим обломом».

Он добавил, что сообщивший ему по телефону о решении Белого дома человек заявил о желании Трампа «пойти в другом направлении», поскольку Айзекман связан с главой SpaceX Илоном Маском.

Айзекман — командир и спонсор миссии Polaris Dawn, в рамках которой с 10 по 15 сентября 2024 года состоялся первый частный полет в космос с исключительно гражданским экипажем. Бизнесмен вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

1 июня Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что он вскоре представит нового кандидата на пост директора NASA. При этом он уточнил, что кандидатура Айзекмана была отозвана.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил о планируемой беседе с будущим главой NASA.