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Трамп заявил, что вскоре объявит нового кандидата на пост главы NASA

Трамп пообещал представить нового кандидата на пост главы NASA
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп вскоре представит нового кандидата на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом глава Белого дома заявил в социальной сети Truth Social.

«Вскоре я объявлю нового кандидата», — отметил он и подчеркнул, что этот человек «поставит Америку на первое место в космосе».

Кандидатура Джареда Айзекмана на пост главы NASA отозвана, уточнил Трамп.

Накануне американское издание Semafor писало, что правительство США может отозвать кандидатуру побывавшего в космосе миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Причины подобного решения не уточняются.

Айзекман — командир и спонсор миссии Polaris Dawn, в рамках которой с 10 по 15 сентября 2024 года состоялся первый частный полет в космос с исключительно гражданским экипажем. Бизнесмен вместе с инженером Сарой Джиллис осуществил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

В марте сообщалось, что NASA рассматривает возможность закрытия своей штаб-квартиры в Вашингтоне с последующим распределением ключевых функций между штатами. По информации Politico, данный шаг согласуется с курсом администрации президента США на сокращение федеральных расходов. Под удар могут попасть до 2,5 тысяч рабочих мест, а также функции по управлению космическими исследованиями и реализации научных миссий.

Ранее на Западе рассказали о последствиях политики Трампа для NASA.

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