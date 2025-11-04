Немецкие полицейские считают поджог автомобиля депутата АдГ политически мотивированным

Правоохранительные органы Германии исходят из того, что поджог автомобиля одного из лидеров правой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна был совершен по политическим мотивам. Об этом сообщило агентство DPA.

Служба государственной безопасности Гамбурга считает подлинным опубликованное в интернете письмо с заявлением об ответственности за произошедшее, заявил представитель местной полиции. По его информации, инцидент с автомобилем Бауманна классифицируется как поджог.

2 ноября в Гамбурге неизвестные подожгли автомобиль политика в районе Отмаршен. Пламя перекинулось на стоявшие рядом машины. Всего повреждения получили четыре автомобиля. Ответственность за поджог взяла на себя группировка из движения антифашистов «Антифа».

В свою очередь сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Крупалла, комментируя поджог автомобиля Бауманна, заявили о том, что это было нападение на демократию в Германии. Также они выразили мнение, что подобные методы не имеют ничего общего с политической дискуссией.

Ранее депутат бундестага Бауманн заявлял, что Крым принадлежит России.