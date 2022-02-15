В бундестаге рассказали о принадлежности Крыма

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Бауманн заявил, что Крым исторически является российской территорией, передает РИА «Новости».

Он сказал, что «Крым фактически в [составе] России и что «исторически Украина принадлежит России», а затем посмеялся над своими словам и произнес: «Не Украина, а Крым, прошу прощения».

Ранее лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла назвал присоединение Крыма к России фактом, «к которому надо привыкнуть». Он подчеркнул, что на крымском полуострове было проведено голосование и его жители выбрали воссоединение с Россией, однако политик применил к этому слово «аннексия».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.