Автомобиль немецкого политика подожгли в Гамбурге

Автомобиль, принадлежащий семье депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернда Бауманна, сгорел в гамбургском районе Отмаршен. Об этом пишет газета Bild.

Бауманна разбудили сотрудники госбезопасности около пяти утра и сообщили о случившемся.

«Примерно через 12 часов после того, как в Гамбурге сгорел автомобиль, ответственность за поджог взяла на себя группа «Антифа»», — отмечает издание.

Недавно фракция АдГ в парламенте Гамбурга исключила депутата Роберта Риша после его участия в конференции международной лиги антиглобалистов, проходившей в Санкт-Петербурге.

10 сентября депутата бундестага от АдГ, виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафовали на €2 тыс. за поездку в Россию. Издание отмечает, что, помимо этого, парламентария лишили права выступать в течение шести недель на заседаниях бундестага.

Ранее в АдГ заявили, что немецкие военные «не будут участвовать в истерии на Украине».