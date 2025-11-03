На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидеры немецкой правой партии заявили о «нападении на демократию» в Германии

Сопредседатели АдГ назвали поджог автомобиля Бауманна нападением на демократию
true
true
true
close
Depositphotos

Сопредседатели правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Крупалла прокомментировали поджог автомобиля депутата Бернда Бауманна в Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«С большим беспокойством мы восприняли сообщение о предполагаемом поджоге автомобиля первого парламентского управляющего фракции АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. Подобный акт насилия, при котором пострадало имущество совершенно непричастных граждан, не имеет ничего общего с политической дискуссией, даже если она ведется жестко и принципиально», — говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель.

По словам немецких политиков, нападение на одного из ведущих представителей крупнейшей оппозиционной фракции – это прямое нападение на демократию в Германии.

Как сообщили в АдГ, в ночь на 3 ноября был совершен, предположительно, политически мотивированный поджог автомобиля первого парламентского управляющего фракции партии АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. В результате инцидента огнем были охвачены и другие автомобили. Предварительно, ответственность за поджог взяла на себя группа «Антифа».

Ранее депутат бундестага Бауманн заявлял, что Крым принадлежит России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами