Лидеры немецкой правой партии заявили о «нападении на демократию» в Германии

Сопредседатели правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Алиса Вайдель и Тино Крупалла прокомментировали поджог автомобиля депутата Бернда Бауманна в Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«С большим беспокойством мы восприняли сообщение о предполагаемом поджоге автомобиля первого парламентского управляющего фракции АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. Подобный акт насилия, при котором пострадало имущество совершенно непричастных граждан, не имеет ничего общего с политической дискуссией, даже если она ведется жестко и принципиально», — говорится в заявлении Крупаллы и Вайдель.

По словам немецких политиков, нападение на одного из ведущих представителей крупнейшей оппозиционной фракции – это прямое нападение на демократию в Германии.

Как сообщили в АдГ, в ночь на 3 ноября был совершен, предположительно, политически мотивированный поджог автомобиля первого парламентского управляющего фракции партии АдГ в Бундестаге Бернда Бауманна. В результате инцидента огнем были охвачены и другие автомобили. Предварительно, ответственность за поджог взяла на себя группа «Антифа».

Ранее депутат бундестага Бауманн заявлял, что Крым принадлежит России.