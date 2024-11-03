В РПЦ заявили об угрозе из-за неоязычества в рядах ВСУ

Неоязычество представляет реальную угрозу. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя информацию о жертвоприношениях в батальонах ВСУ.

«Я могу сказать только то, что неоязычество представляет реальную угрозу, которую очень часто недооценивают», — отметил он, подчеркнув, что известны случаи, когда славянские язычники до крещения Руси практиковали различные практики, которые «вызывают ужас», и что нельзя исключать и того, что это может быть воспроизведено и в наши дни.

3 ноября доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев заявил, что в нацбатальонах Вооруженных сил Украины практикуются жертвоприношения. По его словам, «самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это русская христианская традиция». При этом он отметил, что жестокость и издевательства — это типаж язычества.

До этого сообщалось, что в одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню. Об этом рассказал военнослужащий первой Славянской бригады священник отец Максим. Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне специальной военной операции на Украине, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Ранее в США раскритиковали Зеленского из-за закона о запрете УПЦ.