В США разрешили финоперации с самолетами, связанными с Лукашенко

Минфин США разрешил финоперации с самолетами, которые Вашингтон связал с Лукашенко

Минфин США выдал лицензию, разрешающую проведение финансовых операций с самолетами, которые власти США связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в министерстве.

Из документа следует, что разрешение распространяется на воздушные суда с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH, которые связывают с использованием их Лукашенко или компанией Slavkali.

В документе уточняется, что лицензия не предусматривает разблокировку иных активов и не отменяет действие прочих санкций в отношении Белоруссии.

14 октября президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с США в плане нормализации отношений.

В сентябре Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций. Он отметил, что вопрос рестрикций — это не основное направление в работе, но тоже важное, потому что оно «довлеет над экономикой».

Ранее в Белоруссии рассказали об основных темах диалога с США.