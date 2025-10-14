На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии рассказали об основных темах диалога с США

Глава КГБ Белоруссии: Украина является одной из основных тем диалога с США
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основными темами белорусско-американских контактов являются Украина и безопасность в регионе. Его слова приводит агентство БелТА.

«Взаимоотношения и между, условно, странами, которые представляют основные интересы Запада, и Республикой Беларусь. В различных сферах — политика, экономика, другие моменты», — уточнил глава КГБ.

Тертель добавил, что диалог Минска и Вашингтона уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов заключить большую сделку с США в плане нормализации отношений. Он отметил, что в данном вопросе необходимо учесть интересы Белоруссии.

В сентябре Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций.

Ранее представитель Трампа назвал условие для нормализации отношений США и Белоруссии.

