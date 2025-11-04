В Нигерии ответили на слова Трампа о преследованиях христиан

Айоделе: Трампа в Нигерии интересуют не христиане, а доступ к природным ресурсам

Президента США Дональда Трампа интересует не положение христиан в Нигерии, а доступ к природным ресурсам страны. Об этом заявил лидер Евангелической церкви Нигерии Элайджа Айоделе, передает газета Daily Post.

«Трамп — не Бог, ему просто нужны деньги. Он — угнетатель. Если США действительно настроены решить проблему, они должны работать с нигерийским правительством, угрожать бессмысленно», — сказал он.

Несколько дней назад Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

До этого глава Белого дома заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии.