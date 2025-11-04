Президент Южной Осетии поздравил Путина и россиян с Днем народного единства

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поздравил президента России Владимира Путина и российский народ с Днем народного единства. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте главы республики.

Гаглоев отметил, что именно сплоченность, преданность Родине, готовность совместными усилиями преодолевать трудности и защищать страну формировали мощь российского государства на протяжении веков.

По словам политика, и сегодня эти традиции остаются прочной основой для укрепления общества, поддерживают доверие и солидарность российских граждан, помогают успешно решать задачи, стоящие перед РФ.

Гаглоев пожелал Путину крепкого здоровья, успехов в работе на благо народа России, а российскому народу — мира, благополучия и процветания.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России установили День коренных малочисленных народов страны.