Российский дипломат не исключил возобновления атак ВСУ на ЛЭП Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не возобновят обстрелы линий электропередачи (ЛЭП) Запорожской атомной электростанции (АЭС). Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

Он обратил внимание, что в октябре специалистам удалось восстановить высоковольтную ЛЭП «Днепровская». Она является одной из внешних высоковольтных линий, через которые Запорожская АЭС получает электроснабжение. По словам Ульянова, восстановление данного объекта — это «серьезное достижение», в котором определенную роль сыграл Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Хотелось бы надеяться, что впредь линии электропередачи не станут объектом новых обстрелов, хотя никаких гарантий на этот счет нет», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящее время переговоры об обеспечении электроснабжения Запорожской АЭС не ведутся.

В середине октября Москва и Киев договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, цель которого заключалась в ремонте поврежденных ЛЭП. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Запорожской АЭС заявили, что внешнее обесточивание станции на 30 суток не имеет прецедентов в мировой атомной энергетике.