На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат не исключил возобновления атак ВСУ на ЛЭП Запорожской АЭС

Ульянов: гарантии, что ВСУ не станут атаковать ЛЭП Запорожской АЭС, отсутствуют
true
true
true
close
Reuters

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не возобновят обстрелы линий электропередачи (ЛЭП) Запорожской атомной электростанции (АЭС). Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

Он обратил внимание, что в октябре специалистам удалось восстановить высоковольтную ЛЭП «Днепровская». Она является одной из внешних высоковольтных линий, через которые Запорожская АЭС получает электроснабжение. По словам Ульянова, восстановление данного объекта — это «серьезное достижение», в котором определенную роль сыграл Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Хотелось бы надеяться, что впредь линии электропередачи не станут объектом новых обстрелов, хотя никаких гарантий на этот счет нет», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящее время переговоры об обеспечении электроснабжения Запорожской АЭС не ведутся.

В середине октября Москва и Киев договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС, цель которого заключалась в ремонте поврежденных ЛЭП. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Запорожской АЭС заявили, что внешнее обесточивание станции на 30 суток не имеет прецедентов в мировой атомной энергетике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами