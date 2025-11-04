В ЕК рассказали о переговорах по вступлению Украины в Евросоюз

Еврокомиссия: переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) по существу начнутся до конца текущего года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает РИА Новости.

«Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основные принципы), шести по внешним отношениям и двух по внутреннему рынку», — говорится в заявлении.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС до сих пор не начались, потому что Будапешт наложил вето.

В начале октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

