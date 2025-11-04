На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕК рассказали о переговорах по вступлению Украины в Евросоюз

Еврокомиссия: переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) по существу начнутся до конца текущего года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает РИА Новости.

«Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основные принципы), шести по внешним отношениям и двух по внутреннему рынку», — говорится в заявлении.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС до сих пор не начались, потому что Будапешт наложил вето.

В начале октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами