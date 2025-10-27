В Венгрии рассказали, почему не начались переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) до сих пор не начались, потому что Венгрия наложила вето. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Пока я могу быть министром иностранных дел, а Виктор Орбан — премьер-министром, можете быть уверены, что переговоры о вступлении в ЕС с Украиной не начнутся», — сказал Сийярто.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

