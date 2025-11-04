В ФРГ заявили о планах правительства увеличить помощь Украине

Handelsblatt: ФРГ хочет увеличить помощь Украине на 2026 год на 3 млрд евро

Правительство ФРГ намерено увеличить финансовую помощь Украине на 2026 год на €3 млрд. Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что эти денежные средства пойдут на укрепление обороноспособности Украины.

«Федеральное правительство намерено увеличить финансовую помощь Украине. Согласно имеющейся информации, планируется повысить объем поддержки на будущий год примерно на €3 млрд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее в бюджете на 2026 год на эти цели ранее было заложено 8,5 миллиарда евро.

4 ноября сообщалось, что Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере €1,8 млрд.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил системы Patriot. Политик отдельно лично поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за содействие поставкам. Он уверен, что усиление ПВО республики приближает конец боевых действий.

