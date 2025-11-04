На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС выделил Украине новый транш

ЕС выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 млрд евро
Global Look Press

Евросоюз в рамках инструмента Ukraine Facility выделил Украине новый транш помощи в размере €1,8 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета ЕС заявлении.

«Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее государственного управления», — говорится в сообщении.

Таким образом, с 2022 года страны ЕС выделили помощь Украине примерно на €179,8 млрд.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил системы Patriot. Политик отдельно лично поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за содействие поставкам. Он уверен, что усиление ПВО республики приближает конец боевых действий.

В начале октября Financial Times писала, что на Украине уничтожены ключевые военные объекты, упал уровень перехвата российских баллистических ракет.

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.

