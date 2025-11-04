На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Северная Корея может провести саммит с США в марте 2026 года

Newsis: КНДР, вероятно, проведет саммит с США в марте 2026 года
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея, как предполагается, может провести саммит с Соединенными Штатами в марте 2026 года. Об этом сообщает издание Newsis.

4 ноября Северная Корея произвела запуски около 10 артиллерийских ракет примерно за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР запустила ракеты в сторону вод северной части Желтого моря около 16:00 в понедельник. В настоящее время проводится анализ запусков.

Это произошло менее чем за час до прибытия министра обороны США Пита Хегсета в лагерь Бонифас, который расположен к югу от Объединенной зоны безопасности (ОЗБ) в демилитаризованной зоне, для встречи с министром обороны Ан Гю Баком.

При этом президенту США Дональду Трампу в октябре не удалось согласовать расписание с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном для встречи.

Ранее в Кремле отреагировали на инициативу Трампа по урегулированию корейского конфликта.

