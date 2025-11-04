СМИ: Украина получила бы «четверку» за прогресс на пути в Евросоюз

Politico: Украина получила бы четверку за прогресс в сфере евроинтеграции

Украина получила бы «четверку» за усилия по вступлению в Евросоюз. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на комментарии дипломатов и чиновников ЕС.

Как отмечается в материале, усилия Черногории можно, считают журналисты, оценить на «пять», у Албании – «пять с минусом». Молдавия получает «четыре с плюсом».

Усилия Украины можно оценить на твердую четверку, считает Politico, в то время как Грузия вовсе «не сдала» бы экзамен.

4 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть «все основания» надеяться на «положительный результат» по вопросу пути Киева к членству в ЕС.

В начале октября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невозможно. Он отметил, что «честной сделкой будет предложить Киеву стратегическое партнерство с сообществом».

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

