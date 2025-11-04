На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США проведут пуск баллистической ракеты Minuteman III 5 ноября

США проведут тестовый пуск МБР Minuteman III в среду, 5 ноября
U.S. Air Force Photo

Соединенные Штаты 5 ноября первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщается на сайте базы Ванденберг.

«Операционный испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III командования глобальных ударов ВВС США запланирован 4 ноября в промежутке от 23.01 по 5.01 по тихоокеанскому времени (с 10.01 мск по 16.01 мск 5 ноября – «Газета.Ru») в северной части Ванденберга», — говорится в сообщении.

Предполагаемая траектория полета будет схожа с предыдущим испытательным запуском, проведенным в мае. Тогда невооруженная ракета пролетела около 6,7 тысячи километров.

Newsweek отмечает, что предстоящее испытание станет вторым с сентября, когда американская подводная лодка выпустила четыре баллистические ракеты в Атлантическом океане.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались в период Холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому юридически обязательным он для Вашингтона не стал. Несмотря на это, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.

Ранее Трампа уличили в возвращении к «менталитету Холодной войны».

Отношения России и США
