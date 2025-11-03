На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США проведут первый после поручения Трампа пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Newsweek: США запустят МБР после указа Трампа о возобновлении ядерных испытаний
close
military.com

США запланировали первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, после распоряжения президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения.

«Запуск ракеты запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Она должна достигнуть испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах», — уточняет издание.

Предполагаемая траектория полета будет схожа с предыдущим испытательным запуском, проведенным в мае. Тогда невооруженная ракета пролетела около 6,7 тысячи километров.

Newsweek отмечает, что предстоящее испытание станет вторым с сентября, когда американская подводная лодка выпустила четыре баллистические ракеты в Атлантическом океане.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Трампа уличили в возвращении к «менталитету Холодной войны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами