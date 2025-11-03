США проведут первый после поручения Трампа пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Newsweek: США запустят МБР после указа Трампа о возобновлении ядерных испытаний

США запланировали первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, после распоряжения президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения.

«Запуск ракеты запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Она должна достигнуть испытательного полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах», — уточняет издание.

Предполагаемая траектория полета будет схожа с предыдущим испытательным запуском, проведенным в мае. Тогда невооруженная ракета пролетела около 6,7 тысячи километров.

Newsweek отмечает, что предстоящее испытание станет вторым с сентября, когда американская подводная лодка выпустила четыре баллистические ракеты в Атлантическом океане.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Трампа уличили в возвращении к «менталитету Холодной войны».