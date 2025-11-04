На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол США при НАТО приехал в Киев

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер встретился с Зеленским в Киеве
true
true
true
close
X

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в соцсети Х сообщил, что прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Уитакера, они с Зеленским говорили об урегулировании украинского конфликта.

«Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться», — написал политик.

Кроме того, Уитакер призвал Зеленского понять, что мир, достигнутый благодаря усилиям американского президента Дональда Трампа, — это «единственный жизнеспособный путь вперед».

30 октября Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Украина введет новые санкции в отношении России. По его словам, готовящиеся новые санкции будут, в частности, направлены против российского военного производства и сферы СМИ. Скоро об этом будут приняты соответствующие указы, сообщил Зеленский.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что заморозка линии фронта рассматривается как один из возможных сценариев завершения российско-украинского конфликта. Однако он уточнил, что принятие окончательного решения остается за Зеленским.

Ранее постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского.

