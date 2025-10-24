Постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского

Уитакер: Трамп изучает способы давления не только на РФ, но и на Зеленского

Президент США Дональд Трамп изучает способы оказать давление не только на Россию, но и на украинского президента Владимира Зеленского с целью добиться скорейшего урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом в эфире Newsmax рассказал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, заявление Трампа о санкциях стало «самым важным» результатом встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте, которая состоялась 22 октября.

Хорошей новостью является то, что одновременно с этим европейские союзники и страны альянса также объявили о новом раунде санкций, считает Уитакер.

23 октября Трамп объявил, что сейчас не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но хочет это сделать в будущем. Глава Белого дома сказал, что всегда чувствовал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не ее часть». Трамп также ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.