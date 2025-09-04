В офисе Зеленского назвали заморозку линии фронта одним из сценариев завершения конфликта

Заморозка линии фронта рассматривается как один из возможных сценариев завершения российско-украинского конфликта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «Новини.LIVE».

Окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, отметил он.

Подоляк добавил, что в данный момент продолжаются консультации с европейскими и американскими партнерами. По его словам, Запад должен инвестировать в справедливое завершение конфликта, чтобы Россия не получила выгоды.

Советник главы офиса украинского лидера также заявил, что любая страна была бы не прочь принять саммит президентов РФ и Украины. Предложения провести его в Минске, Москве и Будапеште он назвал абсурдными.

До этого британская газета The Telegraph писала, что наименее плохим вариантом для Украины в данный момент, когда США и Европа не готовы предоставить Киеву силы, необходимые для победы на поле боя, выглядит управляемая заморозка боевых действий, которая позволит сохранить юридические претензии Украины на потерянные территории и выиграть время.

Ранее Зеленский заявил, что прекращение огня стало бы хорошим результатом встречи с Путиным.