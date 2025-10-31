Трамп после покушения спрашивал, показывают ли это в новостях

Трамп интересовался после покушения, показывают ли это в СМИ

Президент США Дональд Трамп сразу после покушения, оказавшись в больнице, спросил своих сторонников, освещается ли инцидент в СМИ. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», которая есть у РБК.

По данным Карла, когда Трампа привезли в больницу после покушения на него летом 2024 года, будущий президент задал вопрос окружению, пишут ли о покушении в СМИ.

Директор по коммуникациям Стивен Чунг показал Трампу фотографию после покушения, где политик поднял вверх руку.

«Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел», — заявил Трамп, назвав снимок «культовым».

В 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

Член Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале сообщил о сходстве в покушениях на президента США Дональда Трампа и американского консерватора Чарли Кирка.

Ранее подозреваемый в покушении на Кирка оказался членом Демпартии.