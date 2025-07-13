Обучен на 500 млн научных статей и патентов. В России создан негаллюцинирующий ИИ «Никола»

Санкции, введенные в связи с началом военных действий на Украине, коснулись и доступа российских ученых к научным статьям. Многие базы закрыли для российских университетов и НИИ, платные сервисы и источники стало невозможно оплачивать из-за блокировки карт. Эта ситуация вынудила российских разработчиков создать собственную базу научных статей и патентов «Инвенторус», которая на конец июня 2025 года содержит свыше 500 млн объектов. В этой базе «живет» созданный с нуля ИИ «Никола», который ориентируется в научных терминах, переводит с 42 языков и может в секунду просмотреть тысячи публикаций по теме, составив ИИ-реферат, — об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор платформы «Инвенторус» Евгений Елфимов.

Научно-информационная блокада

Проблема доступа к новой научной информации образовалась сразу после начала СВО из-за ограничений, которые коснулись российских ученых. Две крупнейшие базы научных журналов Web of Science и Scopus приостановили доступ к подписке на свои материалы для российских организаций.

На долю России приходится всего 2,5% мировой научных статей. Таким образом, 97,5% новой информации для российских ученых было заблокировано. Отдельные научные статьи еще можно было купить, однако и это стало проблематично, ведь возможность оплатить покупку с помощью российских карт была утеряна. Кроме того, университетам и НИИ, раньше покупавшим платную подписку «на всех», все крупные мировые издательства отказали из-за введенных санкций.

Некоторые отдельные научные направления все чаще стали полностью помещаться под гриф «Секретно», даже если раньше тематика была полностью открытой, переводя статьи в формат «закрытых».

Научно-информационная блокада вынудила многих разработчиков подумать над созданием хранилища научных данных на территории России, с возможностью организации надстройки из искусственного интеллекта, который мог бы быстро анализировать тысячи статей, понимал бы не только отдельные научные термины, но и суть требуемой информации.

Ученый ИИ-полиглот

Успешной реализацией замысла стала база данных платформы «Инвенторус», на которую обратил внимание Владимир Путин, посетив выставку «Знай наших». Президент порекомендовал Минобрнауки включить интеллектуальную цифровую систему со встроенным искусственным интеллектом «Никола» в национальную подписку научных ресурсов для исследовательских организаций и вузов. На платформу обратила внимание также организация ЮНЕСКО.

«Никола» обучен на базе научных статей и патентов, вполне сравнимой по объему знаний с ушедшими из России Web of Science и Scopus.

«Мы собрали весь корпус научных данных. Это 98% мировой науки. Все эти материалы размещены на территории России.

На сегодняшний день мы признаны одной из самых крупных баз в мире научных знаний, которая ежедневно пополняется на 46 тысяч документов», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор платформы «Инвенторус» Евгений Елфимов.

Хранение и обработка осуществляются в Центре обработки данных уровня Tier III — это высоконадежная инфраструктура, соответствующая международному стандарту Uptime Institute, который гарантирует отказоустойчивость, непрерывность работы и возможность обслуживания без остановки оборудования.

Встроенный искусственный интеллект «Никола» обучен говорить на 42 языках. Он умеет корректно переводить научные термины в самых сложных технических текстах.

Кроме того, что очень важно, «Никола» анализирует не только бесплатные, но и платные тексты, а также обозревает те статьи, которые раньше были открыты для ученых всего мира, но со временем были причислены к «закрытым тематикам».

Получается, Никола обладает всей доступной научно-технической информацией, которая нужна для формирования полноценного анализа темы, основанного на самых последних достижениях ученых по всему миру.

«К сожалению, мы не можем предоставить пользователям PDF-версию платной статьи, но пересказа «Николы» часто бывает вполне достаточно. В любом случае, мы даем ссылку на DOI (Digital Object Identifier) — уникальный электронный идентификатор научной статьи, которую по нему можно раздобыть при большой надобности», — сказал Елфимов.

Быстрее, глубже, умнее

Важно также и то, что «Никола» обучался только на научных данных, поэтому он не «галлюцинирует». Его картина мира не включает огромное количество текстов из интернета об оккультных «науках», астрологии, медицинских советов от знахарей, рассказов о пришельцах и так далее. Его можно назвать ученым в истинном смысле этого слова, ведь все данные, на которых он обучался, проверены рецензентами научных журналов.

Важное достоинство «Николы» в том, что он умеет формировать ИИ-резюме по каждой работе, полноценно отписывающее ее суть. А исходя из анализа всех научных статей по теме, ИИ формирует аналитический отчет.

«Допустим, вы хотите изучить тему, например, новых подходов к лечению рака молочной железы. В среднем, для того чтобы изучить весь мировой объем знаний по этой тематике, надо определить источники среди, например, больше двухсот шестидесяти тысяч журналов, которые сегодня издают научные статьи. Получается, что источников в мире по этой тематике множество, но они все разрозненные, на английском, китайском, на хинди.

Представьте, сколько вам потребуется времени для того, чтобы это все перевести, проанализировать? Это занимает от двух до четырех месяцев в среднем. Но благодаря нашему ИИ, это можно сделать часов за пять», — объяснил Евгений Елфимов.

«Никола» просматривает все эти 260 тысяч источников, структурирует их, индексирует, размечает. И делает это быстро, потому что он умеет применять гибридный (векторный) семантический поиск, который в мире еще никто не использует на таких массивах научных данных. Это поиск по смыслу, который реализуется через режим Copilot. В отличие от традиционного поиска по ключевым словам, он учитывает контекст запроса и документов, что особенно важно для узкоспециализированных тем и при наличии вариантов терминологии.

Когда пользователь задает вопрос, «Никола» предлагает расширить его, пытаясь понять, что именно ищет пользователь. Можно или согласиться с ИИ, или дополнить его предложение своим. После этого «Никола» из всего объема научных знаний, подбирает 10 релевантных статей и одновременно составляет ИИ-резюме для каждой статьи независимо от того, на каком языке был оригинал документа.

Формируется таблица из шести столбцов на русском языке, которая отражает основную информацию для научного исследования — резюме, выводы, применяемые методы и т.д. На платформе «Инвенторус» можно также сформировать проектную папку и после этого запустить аналитический отчет.

«Нужно еще раз сформировать запрос: что вы хотите получить на выходе от этого аналитического отчета? Например, вы хотите получить лучшие решения по конкретной научной тематике, определить самый перспективный центр компетенции по ней в мире, определить выдающихся ученых, посмотреть вообще динамику запроса по этой теме в мире или получить 10 гипотез решения вашей проблемы?

«Никола» сможет дать ответ на этот запрос в соответствующих разделах итогового отчета. И это фундаментальный прорыв», — объяснил Елфимов.

close «Инвенторус»

Сколько стоит дружба с «Николой»?

Начать можно с обычного доступа к «Инвенторусу». Таким образом можно получить бесплатное пользование базой данных, которое будет бесплатным всегда, так как это социально-предпринимательская инициатива разработчиков. Однако с «Николой» на первом уровне, под названием «Инвент», пообщаться не получится.

Каждому вновь зарегистрированному пользователю дается три дня бесплатного доступа ко всему максимально возможному функционалу. Через три дня пользователю предлагается заполнить профиль в личном кабинете, после этого он получает еще семь дней бесплатного доступа к режиму InventPro, — это второй уровень доступа к платформе, с возможностью полноценного общения с «Николой», автоматическим переводом на 42 языка, формирования ИИ-резюме к каждой статье, а также создания полноценного аналитического отчета.

Через семь дней по завершению бесплатного периода InventPro пользователю предлагается оформить подписку. Подписка на первый месяц стоит 50% от полной стоимости, а именно 3750 рублей. В следующем месяце уже придется платить полную стоимость — 7500 рублей.

Кроме того, существует тариф «Инвент инновации» для корпоративного сектора, — больших российских корпораций, которые активно развивают науку. Стоимость этого доступа, как рассказали «Газете.Ru» разработчики, оговаривается индивидуально с представителями компаний.

Согласно майскому отчету 2025 года специалистов «Руссофт» (российского объединения компаний, разрабатывающих программное обеспечение), которые проанализировали все самые известные подобные сервисы в мире и в России, цена, предлагаемая за пользование «Инвенторусом», дешевле иностранных продуктов.

«Инвенторус» предлагает функционал уровня крупных аналитических систем за существенно меньшую плату среди конкурентных аналитических сервисов. Можно сказать, что он восполняет нишу, оставленную после ухода западных продуктов, по разумной стоимости», — сказано в отчете.

Первые отзывы

По мнению расследователя, основателя портала «Интернет-поиск» Игоря Бедерова, опробовавшего сервис «Инвенторус», в информационную эпоху ключевое преимущество заключается не просто в доступе к данным, а в умении извлекать из них скрытые взаимосвязи, тенденции и ценную аналитику.

«Инвенторус» — это не просто поисковик, а интеллектуальная платформа, которая превращает разрозненные научные данные в стратегическую аналитику. Возможность оценивать стоимость технологий, отслеживать разработки в режиме, близком к реальному времени, выявлять инновации на стадии зарождения и, что критически важно, получать сгенерированные при помощи ИИ заключения — делает сервис мощнейшим инструментом для ученых, расследователей, аналитиков, венчурных инвесторов, предпринимателей и всех, кому необходимо глубокое понимание динамики мировой науки и технологий. Следует особо отметить социальную позицию команды сервиса, которая позволила раскрыть часть функционала платформы для российских студентов и стартапов. Это позволяет рассматривать площадку в качестве перспективной платформы для всех тех, кто сегодня создает инновации в нашей стране», — отметил Бедеров.

«Газета.Ru» попросила также оценить возможности «Николы» двух ученых, которые активно работали и продолжают работать за рубежом, одновременно имея лаборатории в России.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, являющийся одновременно заместителем генерального директора по научной работе ФГБНУ «ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий» Павел Волчков, в свое время вернувшийся в Россию из США, после знакомства с «Инвенторусом» отметил, что очень рад появлению этого продукта, однако система пока сырая, требующая доработки.

«Сейчас в мире только ленивый не использует искусственный интеллект, многие пытаются создать подобные сервисы, но действительно мало какие системы на сегодняшний день умеют переводить с 42 языков, могут создать аналитический отчет, учтя индивидуальные вопросы ученого. Я протестировал наличие статей и патентов по своей специальности, но некоторых из них не нашел. Вполне возможно они в базе появятся.

Интерграция ИИ в поиск статей — это действительно круто, и кто победит в этой международной гонке — пока не понятно. На Западе есть свои лидеры. Но то, что платформа «говорит» на русском языке, а данные находятся на территории России, — это очень важно.

Пока система подвисает, — но разработчики находятся в начале пути. Будем ждать доработки и с удовольствием использовать, обученный на миллионах статей и патентов ИИ», — пояснил «Газете.Ru» свое отношение к новому сервису Павел Волчков.

Генетик Константин Крутовский, долгое время проработавший в США, а сейчас являющийся профессором Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, а также ведущим научным сотрудником Института общей генетики РАН в беседе с «Газетой.Ru» высказал похожее мнение.

«Платформа очень нужная, в нее встроены разные полезные инструменты и реализована возможность эффективного использования искусственного интеллекта «Никола» для самых разных приложений, таких как сравнительный анализ публикаций, патентов, генерация аналитических обзоров, и даже перевод с 42 языков, что делает «Инвенторус» уникальной информационно-аналитической платформой, — я не знаю аналогичных систем с таким богатым функционалом. Я только начал использовать «Николу», поэтому сложно сказать какая его функция самая важная, — может быть — сравнительные обзоры и составление аналитических отчетов.

Поисковая система «Инвенторус» довольно эффективна, но может быть улучшена, как и некоторые другие аспекты. Разработчики платформы открыты к взаимодействию с пользователями для этого, и я уверен, что эта платформа станет очень востребованной, и желаю ей успеха», — рассказал Константин Крутовский «Газете.Ru».

Оба ученых положительно оценили возможности платформы «Инвенторус» с встроенным ИИ «Никола».