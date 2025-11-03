У Москвы будет повод напомнить Риму, что спонсировать Киев — «преступление и грех». Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова после вызова российского посла в МИД Италии.

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сказала Захарова.

Незадолго до этого агентство РИА Новости сообщило, что министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова, что подтвердили и в российской дипмиссии.

3 ноября Мария Захарова, комментируя падение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима, заявила, что Италия «рухнет вся», если власти страны продолжат бессмысленно тратить деньги на поддержку Украины. Дипломат напомнила, что в мае МИД республики отчитался о поддержке Украины. По данным ведомства, страна выделила на военную помощь и взносы €2,5 млрд.

Ранее в МИД России заявили, что Европа находится на пути к саморазрушению.