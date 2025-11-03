МИД Италии вызвал посла России в Риме

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Об этом рассказали РИА Новости в ведомстве.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал источник.

В российской дипмиссии также подтвердили факт приглашения посла в МИД Италии.

3 ноября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя падение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима, заявила, что Италия «рухнет вся», если власти страны продолжат бессмысленно тратить деньги на поддержку Украины. Дипломат напомнила, что в мае МИД республики отчитался о поддержке Украины. По данным ведомства, страна выделила на военную помощь и взносы €2,5 млрд.

1 ноября Захарова сообщила, что ЕС занимается государственным спонсорством международного терроризма. Так она прокомментировала возможный перенос ЕС экспроприации активов России на фоне сопротивления Бельгии. По словам дипломата, страны объединения только и думают о том, как вложить максимальную сумму денег в помощь Украине.

Ранее в МИД России заявили, что Европа находится на пути к саморазрушению.