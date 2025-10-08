На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ФРГ заявили, что немецкие военные «не будут участвовать в истерии на Украине»

Лидер АдГ Вайдель: немецкие военные «не будут отдавать свои жизни за Украину»
Wolfgang Rattay/Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель написала в соцсети Х, что немецкие военнослужащие никогда не будут отдавать свои жизни за Украину.

«Наши дети, наши сыновья, наши солдаты никогда не будут отдавать жизни за Украину», — заявила политик.

Вайдель подчеркнула, что немецкие граждане имеют обязательства оборонять свою страну, но это не значит, что они должны «принимать участие в военной истерии на Украине».

В сентябре экс-депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что в данный момент Германия не может защитить и саму себя, не говоря уже о создании модели гарантий безопасности для Украины.

По ее словам, немецкая армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне.

Экс-депутат подчеркнула, что на сегодняшний день военная подготовка ФРГ может вызывать лишь смех у потенциального противника. Германии нужно провести ряд реформ, чтобы защитить свой суверенитет, констатировала политик.

Ранее в России назвали сроки завершения СВО.

