Аналитик заявил об отсутствии будущего у ЕС

У Европейского союза (ЕС) нет будущего. Об этом заявил в беседе с «Известиями» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

По его словам, объединение финансово истощилось из-за поддержки Украины и конфликта с Россией.

Также ЕС не только противостоит Москве и Пекину, но и испытывает давление со стороны США. Однако, несмотря на внутренние проблемы, в Брюсселе продолжают обсуждать расширение, в частности, присоединение Украины, Западных Балкан, а также Армении и Грузии.

«При этом у него (Евросоюза. — «Газета.Ru») уже внутри столько проблем, что возникает вопрос: нужно ведь сначала решать собственные проблемы, прежде чем думать об экспансии», — отметил эксперт.

В условиях глобальных изменений ЕС теряет влияние, подчеркивает Поппель, тогда как другие регионы — Индия, Африка, Азия — демонстрируют рост. По мнению аналитика, в случае сохранения нынешнего курса объединение рискует утратить свое значение в мировой системе.

До этого министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что в Европейском союзе третий год подряд падает промышленное производство. Таким образом, Европа теряет конкурентоспособность. Кроме того, по словам Райхе, разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30% за последние два десятилетия.

Ранее министр экономики ФРГ заявила об экономическом спаде в Германии.