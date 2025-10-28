Министр экономики ФРГ заявила об экономическом спаде в Германии

Германия переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Об этом сообщает DPA.

По ее словам, на фоне торговой политики Соединенных Штатов и Китая Германия находится в центре глобальной напряженности между открытыми рынками и геополитическими интересами.

«От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой», — заявила Райхе.

24 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия переживает один из самых сложных этапов в современной истории.

По его словам, в настоящий момент все западное сообщество сталкивается с самым серьезным испытанием.

Мерц также потребовал прибегнуть к мерам жесткой экономии. По его словам, Германия «живет не по средствам» и не может позволить себе нынешнюю систему социальной защиты. В связи с этим канцлер призвал пересмотреть систему пособий, на которую в этом году было потрачено больше, чем в рекордном по расходам 2024 году.

Ранее на Западе заявили, что действия Мерца могут привести ФРГ к новому кризису.