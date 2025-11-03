На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе России анонсировали обсуждение угроз безопасности СНГ

Секретари совбезов стран СНГ обсудят в Москве угрозы безопасности объединения
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе встречи секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 5 ноября будут обсуждаться вызовы и угрозы безопасности на пространстве объединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. В повестке дня встречи также ожидается рассмотрение вопроса по развитию гуманитарного и образовательного сотрудничества на пространстве содружества.

Кроме того, планируется подведение итогов первого международного Фестиваля народов России и СНГ, который включал деловую программу, кинофорум, кинопоказы, выставки, лекции, просветительские мероприятия, мастер-классы, гала-концерт и другие события.

Международный фестиваль «Народы России и СНГ» проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. На площадке форума собрались талантливые режиссеры, кинематографисты и сценаристы для обсуждения опыта и последующего развития индустрии.

2 ноября заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявил, что страны СНГ обсудят совместное создание сериала «Искра» о вкладе республик Советского союза в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле заявили о сохранении связей между народами после распада СССР.

