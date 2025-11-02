В Совбезе раскрыли планы по созданию сериала «Искра» странами СНГ

Страны СНГ обсудят совместное создание сериала «Искра» о вкладе республик Советского союза в победу в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом в ходе Международного фестиваля «Народы России и СНГ» заявил заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов, передает РИА Новости.

По его словам, в России и республиках СНГ снимается много хороших кинолент на историческую тему и отрадно, что сегодня в рамках кинофорума также будет обсуждаться и производство совместного сериала под названием «Искра» о вкладе наших союзных республик в победу в ВОВ.

Автор сценария Дмитрий Марин рассказал, что команда проекта уделит особое внимание достоверности истории во время создания сериала.

Международный фестиваль «Народы России и СНГ» проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. На площадке форума собрались талантливые режиссеры, кинематографисты и сценаристы для обсуждения опыта и последующего развития индустрии.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с солдатами спецоперации заявил, что случаи с иконами, которые спасали бойцов от пуль в зоне спецоперации, могут послужить историей для фильма.

Ранее стало известно, что на Украине создадут фильм «Как казаки на Курщину ходили».