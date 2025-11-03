Свидетели обвинения не смогли подтвердить вину Гуцул

Свидетели обвинения по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул не сумели подтвердить ее вину. Об этом сообщил журналистам адвокат Сергей Морару, пишет ТАСС.

Аналогичное заявление он сделал касательно осужденной активистки Светланы Попан. В понедельник состоялось очередное заседание Апелляционной палаты, она рассматривала апелляцию со стороны защиты.

«Суд продолжил изучение показаний свидетелей защиты. Они заявили, что не знакомы лично с Гуцул и Попан, и не видели, чтобы их привлекали к пожертвованиям или участию в протестах», — добавил он.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

В Кремле назвали приговор Гуцул «образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что адвокаты Гуцул намерены добиваться ее освобождения до окончания разбирательств.