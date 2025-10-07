На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокаты Гуцул намерены добиваться ее освобождения до окончания разбирательств

Адвокаты будут добиваться освобождения Гуцул до окончания судебных разбирательств
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул будут добиваться освобождения политика из тюрьмы до окончания судебного разбирательства. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано защитой Гуцул после посещения следственного изолятора перед рассмотрением дела в Апелляционной палате 8 октября.

«Уже завтра мы подадим в суд несколько ходатайств. Одно из них, о котором можем сказать сейчас, — это требование освободить Евгению и разрешить ей участвовать в судебном процессе под домашним арестом», — сказал адвокат Гонсало Бойе.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее юристы из Европы сообщили о нарушениях в деле главы Гагаузии.

