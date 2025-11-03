«Крайне необычно»: в Германии дали оценку решению польского суда по «Северному потоку»

Guardian: в ФРГ назвали решение польского суда по «Северному потоку» беспрецедентным

Судья Высшего земельного суда в немецком Гёттингене Кай Амбос назвал решение польского суда об отказе в экстрадиции подозреваемого по делу о теракте на газопроводе «Северный поток» беспрецедентным для стран Евросоюза, сообщает газета Guardian.

Речь идет о решении польского суда не выдавать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в подрыве «Северного потока».

«Отказ на просьбу об экстрадиции среди стран — членов ЕС крайне необычен», — приводит издание слова Амбоса.

Немецкий судья добавил, что считает объяснение польской стороны неубедительным. В Варшаве заявили, что произошедший теракт был частью конфликта Украины против России.

По просьбе властей Германии Журавлев был задержан 30 сентября в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем его арест был продлен еще на 40 дней.

19 октября фигуранта уголовного дела по взрыву на «Северных потоках» освободили в зале суда.

Ранее суд в Италии постановил выдать Германии украинца по делу о «Северных потоках».