Экс-президента Чехии госпитализировали для обследования

Бывшего президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Праге. Об этом сообщил его помощник Лубош Прохазка в соцсети X.

«Милош Земан с сегодняшнего дня вновь госпитализирован и помещен в больницу Мотол. Его ожидает серьезное обследование», — написал Прохазка.

27 октября газета Independent сообщала, что действующий президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс провел ночь в медицинском учреждении. Днем ранее политик отправился в больницу Святого Джеймса для прохождения обследования после того, как сообщил о плохом самочувствии. В медучреждении у него диагностировали инфекцию, однако издание не уточнило, какую именно.

26 сентября сообщалось о госпитализации 98-летнего экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса с подозрением на инфекционное заболевание.

16 сентября стало известно, что осужденный к длительному сроку лишения свободы бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с недомоганием. У экс-главы государства случился сильный приступ икоты, рвоты и низкого давления.

Ранее глава минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина.