Президент Ирландии провел ночь в больнице

Действующий президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс провел ночь в больнице. Об этом сообщает газета Independent.

Накануне ирландский лидер отправился в больницу Святого Джеймса для прохождения обследования после того, как сообщил о плохом самочувствии. В медучреждении у него диагностировали инфекцию, однако издание не уточнило, какую именно.

«Президент находится в хорошем расположении духа, (он — прим.ред.) остался в больнице на ночь, чтобы получить антибиотики», – пишет издание со ссылкой на заявление офиса Хиггинса.

Второй и последний срок полномочий 84-летнего политика истекает 10 ноября. 24 октября ирландцы проголосовали за избрание независимого политика левого толка Кэтрин Коннолли в качестве его преемницы.

На президентских выборах в Ирландии партия «Фине гэл», которая не является частью правящей коалиции в Ирландии, не смогла обойти Коннолли на выборах. Их кандидат Хизер Хамфрис набрала почти вдвое меньше голосов. После предварительных подсчетов голосования Хамфрис пожелала своей оппонентке успехов и всего самого лучшего на посту главы государства. В ответ на это Коннолли заявила, что она очень рада.

Ранее боец ММА Макгрегор отказался участвовать в выборах президента Ирландии.