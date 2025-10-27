На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Ирландии провел ночь в больнице

Independent: президент Ирландии Хиггинс госпитализирован на обследование
true
true
true
close
Peter Morrison/AP

Действующий президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс провел ночь в больнице. Об этом сообщает газета Independent.

Накануне ирландский лидер отправился в больницу Святого Джеймса для прохождения обследования после того, как сообщил о плохом самочувствии. В медучреждении у него диагностировали инфекцию, однако издание не уточнило, какую именно.

«Президент находится в хорошем расположении духа, (он — прим.ред.) остался в больнице на ночь, чтобы получить антибиотики», – пишет издание со ссылкой на заявление офиса Хиггинса.

Второй и последний срок полномочий 84-летнего политика истекает 10 ноября. 24 октября ирландцы проголосовали за избрание независимого политика левого толка Кэтрин Коннолли в качестве его преемницы.

На президентских выборах в Ирландии партия «Фине гэл», которая не является частью правящей коалиции в Ирландии, не смогла обойти Коннолли на выборах. Их кандидат Хизер Хамфрис набрала почти вдвое меньше голосов. После предварительных подсчетов голосования Хамфрис пожелала своей оппонентке успехов и всего самого лучшего на посту главы государства. В ответ на это Коннолли заявила, что она очень рада.

Ранее боец ММА Макгрегор отказался участвовать в выборах президента Ирландии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами