Отец Маска сравнил Москву и западные столицы

Эррол Маск назвал Москву лучшим городом в мире
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Москва является лучшим городом в мире, при этом многие столицы западных стран переживают упадок. Такое заявление в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» сделал отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

По его словам, многие из западных городов превратились в места третьего мира. В них наблюдаются проблемы с мусором и грязью, а также плохое управление.

При этом Эррол Маск отметил, что Россия на «световые годы» опережает государства Запада в вопросах, связанных с нравственными ориентирами и духовностью. Как он сказал, РФ обладает всем необходимым для того, чтобы сохранить свою самобытность и не повторить судьбу западных стран.

«В других местах слишком много жадности. Вы не хотите идти по пути Лондона — сейчас туда просто ужасно ехать», — добавил отец Илона Маска.

2 ноября Эррол Маск во время интервью для ТАСС рассказал, что в Великобритании запретили его мнение о России. Мужчина уточнил, что в британской прессе заявили, что ему не стоит публично высказывать свое мнение, учитывая тот факт, что он считает президента РФ Владимира Путина хорошим лидером.

Ранее отец Илона Маска рассказал, что Россия всегда спасала Европу.

