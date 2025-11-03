В Совбезе РФ рассказали, что все народы страны «встали в строй» бойцов СВО

Шойгу заявил, что все народы России встали в единый строй участников СВО

Представители всех народов, проживающих на территории РФ, встали «в единый строй участников специальной военной операции» (СВО). Об этом на полях международного фестиваля «Народы России и СНГ» заявил секретарь Совета безопасности (СБ) страны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он отметил, что в основе российского государства лежит многовековая история совместного проживания различных народов и защита ими общих ценностей.

«Сегодня это наглядно подтверждают представители многих национальностей России, удостоенные высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы России», — сказал Шойгу.

Секретарь СБ подчеркнул, что все жители страны вместе гордятся российскими бойцами. Также, по его словам, все больше людей присоединяются к волонтерам, помогающим военнослужащим Вооруженных сил РФ и их родственникам.

31 октября Сергей Шойгу зачитал участникам фестиваля «Народы России и СНГ» приветствие главы государства Владимира Путина. В нем российский лидер заявил, что День народного единства — это праздник, олицетворяющий сплоченность общества и преемственность поколений.

Ранее Путин выразил уверенность, что готовность россиян защищать страну заложена в них генетически.