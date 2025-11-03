Две страны подали заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство

Nikkei: Филиппины и ОАЭ подали заявки на вступление в ТТП

Филиппины и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подали официальные заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Об этом сообщает Nikkei Asia.

Как уточняется, обе страны направили документы в августе в Новую Зеландию, выполняющую функции секретариата ТТП.

Газета отмечает, что Филиппины решили подать заявку на фоне призывов местного бизнеса после введенных США пошлин.

Незадолго до того министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро поприветствовал вероятное размещение завода по производству и хранению американских боеприпасов на бывшей военной базе США Субик-Бэй.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что «строгая любовь» Соединенных Штатов к властям Филиппин, которая выражается в призывах увеличить военный бюджет, — это лучше, чем полное ее отсутствие. Дипломат также рассказала, что Филиппины и Евросоюз создадут платформу для диалога о вопросах безопасности на фоне угроз, которые якобы исходят от Китая и России.

Ранее компании из Китая, Турции и ОАЭ попали в «черный список» минторга США.