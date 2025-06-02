Кая Каллас: «строгая любовь» США к Филиппинам лучше, чем ее полное отсутствие

«Строгая любовь» Соединенных Штатов, которая выражается в призывах увеличить военный бюджет, — это лучше, чем полное ее отсутствие, считает глава евродипломатии Кая Каллас. Ее цитирует агентство Bloomberg.

«Каллас заявила на выходных, что «строгая любовь» со стороны США в форме давления с целью увеличения расходов на оборону «лучше, чем никакой любви», — говорится в материале.

Дипломат также рассказала, что Филиппины и Евросоюз создадут платформу для диалога о вопросах безопасности на фоне угроз, которые якобы исходят от Китая и России.

Каллас комментировала слова главы Пентагона Пита Хегсета, который в ходе Азиатского форума призвал партнеров США в регионе повысить оборонные расходы до 5% ВВП. После слов Хегсета на Филиппинах заявили, что не могут позволить себе такие траты.

До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин сообщил, что страны — члены НАТО повысили расходы на оборону на 30% по сравнению с показателями десятилетней давности.

Ранее в Кремле прокомментировали подготовку ЕС и Украины к производству дальнобойного оружия.