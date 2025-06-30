На Филиппинах могут разместить завод по производству боеприпасов США

Филиппины готовы разместить завод по производству боеприпасов США у себя

Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро поприветствовал вероятное размещение завода по производству и хранению американских боеприпасов на бывшей военной базе США Субик-Бэй. Об этом сообщает ABS-CBN.

«Министр национальной обороны Гилберто Теодоро выразил поддержку возможной установке оборудования для производства и хранения боеприпасов США в Субик-Бей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что официального предложения со стороны США пока не поступало, однако Теодоро обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой в течение 60 дней проинформировать о подготовке технико-экономического обоснования для размещения объекта.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, властям Филиппин «строгая любовь» Соединенных Штатов, которая выражается в призывах увеличить военный бюджет, — это лучше, чем полное ее отсутствие. Дипломат также рассказала, что Филиппины и Евросоюз создадут платформу для диалога о вопросах безопасности на фоне угроз, которые якобы исходят от Китая и России.

Ранее США решили продать Марокко ракеты для Stinger на $825 млн.