Президент Финляндии заявил о начале новой ядерной эпохи

Президент Финляндии Стубб: мир перешел в новую ядерную эпоху
Global Look Press

Мир перешел в новую ядерную эпоху. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая на открытии Национальных курсов по обороне, передает РИА Новости.

«Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает», — сказал глава государства.

Стубб добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Финляндии предстоит решить большое количество новых вопросов. По его словам, речь идет о работе по совместному сдерживанию, управлению эскалацией и так далее.

В ночь на 3 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна проведет ядерные испытания. Глава Белого дома уточнил, что данная работа нужна для того, чтобы «увидеть, как оно работает». Американский лидер утверждает, что «Россия объявила о намерении провести испытание», а КНДР «постоянно испытывает» ядерное оружие.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Ранее в Госдуме раскрыли, какую задачу актуализируют слова Трампа о ядерных испытаниях.

