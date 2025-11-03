Трамп подтвердил, что США проведут ядерные испытания

Трамп: США проведут ядерные испытания, чтобы посмотреть, как оно работает

США проведут ядерные испытания. Об этом в интервью телеканалу CBS News сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, его страна проведет такие испытания для того, чтобы «увидеть, как оно работает». Он утверждает, что «Россия объявила о намерении провести испытание», а КНДР «постоянно испытывает» ядерной оружие.

«Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает [эти вооружения]», — сказал Трамп.

Президента спросили, означает ли это, что Соединенные Штаты спустя более чем 30 лет возобновят подрывы боезарядов.

«Я говорю, что мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны», — ответил американский лидер.

На прошлой неделе Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он сказал, что испытания «Буревестника» и подводного аппарата «Посейдон» мораторий не нарушают, а о «других странах», испытывающих ядерное оружие, российской стороне неизвестно.

Ранее в минэнерго США раскрыли, как пройдут ядерные испытания.