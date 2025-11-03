На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Бельгии отрицает, что грозился «стереть Москву с лица земли»

Глава МО Бельгии Франкен заявил, что не угрожал стереть Москву с карты мира
true
true
true
close
Global Look Press

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не угрожал «стереть Москву с карты мира». Глава военного ведомства королевства прокомментировал ситуацию в ходе интервью для RTBF.

Чиновник призвал прочитать его интервью для газеты Humo, отрывки из которого впоследствии опубликовало издание De Morgen.

«Газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо», — отметил Франкен.

По словам министра, в ходе беседы журналист спросил у него, собирается ли президент РФ Владимир Путин сбросить ядерную бомбу на столицу Бельгии. Глава ведомства выразил уверенность, что российский лидер не пойдет на такой шаг.

«Журналист тогда спросил, почему я так категоричен, и я сказал, что Путин знает: если он это сделает, мы (НАТО — «Газета.Ru») нанесем удары по Москве. Это базовый принцип НАТО уже 76 лет. <...> А De Morgen в заголовке пишет: «Тео Франкен: если Путин нападет на нас, мы сотрем Москву с лица земли». Я этого не говорил, это крайне несправедливо», — подчеркнул чиновник.

Как он сказал, выбранный газетой De Morgen заголовок изначально содержал в себе ложную информацию. При этом данный инцидент вызвал реакцию как в самом Брюсселе, так и за рубежом и за границей.

29 октября на статью о том, что Франкен пригрозил «стереть Москву с карты мира», обратил внимание заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что Западная Европа «наслаждается атмосферой военного психоза».

Ранее в МИД РФ заявили, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами